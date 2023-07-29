Лука Дончич: «Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его»

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич поделился впечатлениями от начала тренировочного сбора национальной команды перед чемпионатом мира-2023.

«Долгое лето выдалось, но я очень рад вернуться. Много игр, много тренировок. Жду с нетерпением. Я не играл с 10 апреля. Жду не дождусь.

Цель всегда одна и та же. Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его. Чем это заканчивается – другой вопрос. Но цель для меня всегда одна.

В этом году чувствую себя лучше. Думаю, это заметно. Поблагодарите тренера по физподготовке Анже Мачека, он бегал за мной и заставлял работать», – сказал Дончич.

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