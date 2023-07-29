Лука Дончич: «Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его»

Теги Даллас сборная Словении НБА Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич поделился впечатлениями от начала тренировочного сбора национальной команды перед чемпионатом мира-2023.

«Долгое лето выдалось, но я очень рад вернуться. Много игр, много тренировок. Жду с нетерпением. Я не играл с 10 апреля. Жду не дождусь.

Цель всегда одна и та же. Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его. Чем это заканчивается – другой вопрос. Но цель для меня всегда одна.

В этом году чувствую себя лучше. Думаю, это заметно. Поблагодарите тренера по физподготовке Анже Мачека, он бегал за мной и заставлял работать», – сказал Дончич.

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viewerigo
Ответ Tim Timson
а часто ли словенцы ездят на ЧМ?)
Начиная с 2006 года будут участвовать в 4-м чемпионате из 5 возможных.
Пропустили только в 2019.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
а часто ли словенцы ездят на ЧМ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий