Лука Дончич: «Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его»
Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич поделился впечатлениями от начала тренировочного сбора национальной команды перед чемпионатом мира-2023.
«Долгое лето выдалось, но я очень рад вернуться. Много игр, много тренировок. Жду с нетерпением. Я не играл с 10 апреля. Жду не дождусь.
Цель всегда одна и та же. Каждый раз, когда едем на чемпионат, наша цель — выиграть его. Чем это заканчивается – другой вопрос. Но цель для меня всегда одна.
В этом году чувствую себя лучше. Думаю, это заметно. Поблагодарите тренера по физподготовке Анже Мачека, он бегал за мной и заставлял работать», – сказал Дончич.
Пропустили только в 2019.