Паскаль Сиакам не заинтересован в продлении контракта с командой, которая его выменяет

Теги возможные переходы Атланта Индиана Орландо Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, форвард «Торонто» Паскаль Сиакам (29 лет, 206 см) не заинтересован в продлении контракта с командой, которая выменяет его у «Рэпторс».

«Форвард уровня Матча всех звезд продолжает сигнализировать о нежелании подписывать продление контракта с любой командой, которая его выменяет.

У Сиакама остался один год по контракту на сумму почти 38 миллионов долларов, и он ясно дал понять, что предпочитает остаться в команде, которая выбрала его под 27-м номером драфта 2016 года», – сказал Стейн.

Интерес к Сиакаму проявляют «Атланта», «Индиана» и «Орландо».

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1 комментарий

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Ричард Пэйпен
- Паскаль, ты едешь в «Лейкерс»
- Подержите моё пиво!
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