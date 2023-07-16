Паскаль Сиакам не заинтересован в продлении контракта с командой, которая его выменяет
По словам инсайдера Марка Стейна, форвард «Торонто» Паскаль Сиакам (29 лет, 206 см) не заинтересован в продлении контракта с командой, которая выменяет его у «Рэпторс».
«Форвард уровня Матча всех звезд продолжает сигнализировать о нежелании подписывать продление контракта с любой командой, которая его выменяет.
У Сиакама остался один год по контракту на сумму почти 38 миллионов долларов, и он ясно дал понять, что предпочитает остаться в команде, которая выбрала его под 27-м номером драфта 2016 года», – сказал Стейн.
Интерес к Сиакаму проявляют «Атланта», «Индиана» и «Орландо».
- Подержите моё пиво!