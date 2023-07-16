Паскаль Сиакам не заинтересован в продлении контракта с командой, которая его выменяет

По словам инсайдера Марка Стейна, форвард « » (29 лет, 206 см) не заинтересован в продлении контракта с командой, которая выменяет его у «Рэпторс».

«Форвард уровня Матча всех звезд продолжает сигнализировать о нежелании подписывать продление контракта с любой командой, которая его выменяет.

У Сиакама остался один год по контракту на сумму почти 38 миллионов долларов, и он ясно дал понять, что предпочитает остаться в команде, которая выбрала его под 27-м номером драфта 2016 года», – сказал Стейн.

Интерес к Сиакаму проявляют « », « » и « ».

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