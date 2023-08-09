Эй Си Грин: «В Энтони Дэвисе есть немного от Новицки и Мэлоуна»

Теги Дирк Новицки Лейкерс НБА Карл Мэлоун Эй Си Грин Энтони Дэвис Баскетбол

Знаменитый игрок «Лейкерс» Эй Си Грин считает, что форвард калифорнийцев Энтони Дэвис сумел объединить в своей игре элементы стиля прославленных баскетболистов НБА Дирка Новицки и Карла Мэлоуна.

«В Энтони Дэвисе есть немного от Дирка Новицки, немного от Карла Мэлоуна. Временами он играет с позиции силы, действует как настоящий «большой» в трехсекундой зоне, доминирует», – заявил Грин.

Дэвис на прошлой неделе продлил контракт с «озерниками» до 2028 года.

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1 комментарий

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quznez
Вот Эй Си Грина в нём нет.
(1192 игры подряд без пауз и травм) абсолютный рекорд.
+3
0
+3
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