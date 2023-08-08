Джарен Джексон: «Баскетбол ФИБА более жесткий»

Тяжелый форвард сборной США и « » отметил, что правила ФИБА больше подходят его стилю игры, из-за которого в НБА у него часто возникают проблемы с фолами.

«Баскетбол ФИБА более жесткий.

Здесь можно намного сильнее толкаться грудью. Нельзя использовать руки, в этом сходство с НБА, но можно использовать грудь, чтобы оттолкнуть соперника или что-то в этом роде. Так что защита получает множество преимуществ», – сказал Джексон.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом