Джарен Джексон: «Баскетбол ФИБА более жесткий»

Теги Мемфис сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

Тяжелый форвард сборной США и «Мемфиса» Джарен Джексон отметил, что правила ФИБА больше подходят его стилю игры, из-за которого в НБА у него часто возникают проблемы с фолами.

«Баскетбол ФИБА более жесткий.

Здесь можно намного сильнее толкаться грудью. Нельзя использовать руки, в этом сходство с НБА, но можно использовать грудь, чтобы оттолкнуть соперника или что-то в этом роде. Так что защита получает множество преимуществ», – сказал Джексон.

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