Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

« » примет «Лас-Вегас», « » – «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Лас-Вегас

6 августа. 22.00

–

6 августа. 22.00

– Индиана

6 августа. 22.00

Даллас – Чикаго

6 августа. 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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