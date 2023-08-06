Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Чикаго» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Лас-Вегас
6 августа. 22.00
Вашингтон – Лос-Анджелес
6 августа. 22.00
Атланта – Индиана
6 августа. 22.00
Даллас – Чикаго
6 августа. 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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