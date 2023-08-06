Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Чикаго» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Даллас» – «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Лас-Вегас

6 августа. 22.00

ВашингтонЛос-Анджелес

6 августа. 22.00

Атланта – Индиана

6 августа. 22.00

Даллас – Чикаго

6 августа. 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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