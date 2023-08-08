Джабари Паркер подписал с «Барселоной» однолетний контракт на 2 млн долларов с опцией НБА

Стали известны детали соглашения (28 лет, 203 см) с «Барселоной». По информации журналиста HoopsHype Майкла Скотто, с американским форвардом подписан однолетний контракт на сумму около 2 миллионов долларов.

В сделку включена опция досрочного расторжения при переходе игрока в клуб НБА.

Паркер был выбран под 2-м номером драфта-2014. Показатели форварда за карьеру в НБА составляют 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

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