«Барселона» объявила о договоренности с Джабари Паркером

« » на официальном сайте объявила о том, что достигла соглашения с американским форвардом (28 лет, 203 см).

Второй номер драфта-2014 проведет в испанском клубе сезон-23/24 при условии успешного прохождения медицинских тестов.

Показатели Джабари за карьеру в составляют 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона». По ходу карьеры форварда преследовали проблемы со здоровьем.

По неофициальной информации в контракт включены пункты, которые позволят «Барсе» отчислить игрока в случае, если он снова выпадет на длительный срок из-за травмы.

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