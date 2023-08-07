«Барселона» объявила о договоренности с Джабари Паркером
«Барселона» на официальном сайте объявила о том, что достигла соглашения с американским форвардом Джабари Паркером (28 лет, 203 см).
Второй номер драфта-2014 проведет в испанском клубе сезон-23/24 при условии успешного прохождения медицинских тестов.
Показатели Джабари за карьеру в НБА составляют 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.
Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона». По ходу карьеры форварда преследовали проблемы со здоровьем.
По неофициальной информации в контракт включены пункты, которые позволят «Барсе» отчислить игрока в случае, если он снова выпадет на длительный срок из-за травмы.
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