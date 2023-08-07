Эди Тавареш: «Не знаю, стану ли продлевать контракт с «Реалом». Мечта о НБА никуда не делась»

Центровой « » признался, что пока не готов рассуждать о своем будущем после истечения срока контракта с испанским клубом в 2024 году.

У Тавареша этим летом был вариант с переходом в « », но возвращение в НБА не состоялось из-за крупной суммы выкупа, которая прописана в действующем соглашении.

«Не знаю, стану ли продлевать контракт с «Реалом». Соглашение истекает и я пока не знаю, что сказать по этому поводу. Мне бы хотелось надеяться, что мы договоримся, но и мечта о НБА никуда не делась. Не буду лукавить.

Если я останусь, хорошо, если нет... Я много раз говорил о том, что думаю о НБА, но перед принятием решения надо будет все проанализировать.

Ситуация подвешенная, но я спокоен. Сосредоточен на чемпионате мира и своей сборной, а потом буду наслаждаться каждой секундой пребывания в клубе, до самой последней игры», – сказал 31-летний Тавареш.

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