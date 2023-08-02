Серхио Юль: «Эди Тавареш должен завершить карьеру в «Реале», когда захочет»
Защитник «Реала» Серхио Юль считает, что центровой Эди Тавареш заслуживает выступать за мадридский клуб до конца карьеры.
«Я считаю, что Тавареш должен завершить карьеру в «Реале», когда захочет.
Я не спортивный директор и не Эди, это его дело, но он уникальный центровой, в Европе нет никого подобного ему.
На мой взгляд, он лучший центровой, даже лучший игрок в Европе на данный момент, и для «Реала» он жизненно важен. Надеюсь, он продлит контракт на 10 или 15 лет, насколько захочет, и останется в Мадриде на всю жизнь, чтобы ознаменовать собой эпоху», — сказал Юль.
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