Защитник «Реала» считает, что центровой заслуживает выступать за мадридский клуб до конца карьеры.

«Я считаю, что Тавареш должен завершить карьеру в « », когда захочет.

Я не спортивный директор и не Эди, это его дело, но он уникальный центровой, в Европе нет никого подобного ему.

На мой взгляд, он лучший центровой, даже лучший игрок в Европе на данный момент, и для «Реала» он жизненно важен. Надеюсь, он продлит контракт на 10 или 15 лет, насколько захочет, и останется в Мадриде на всю жизнь, чтобы ознаменовать собой эпоху», — сказал Юль.

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