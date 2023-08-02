Серхио Юль: «Эди Тавареш должен завершить карьеру в «Реале», когда захочет»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Серхио Юль Эди Тавареш Баскетбол

Защитник «Реала» Серхио Юль считает, что центровой Эди Тавареш заслуживает выступать за мадридский клуб до конца карьеры.

«Я считаю, что Тавареш должен завершить карьеру в «Реале», когда захочет.

Я не спортивный директор и не Эди, это его дело, но он уникальный центровой, в Европе нет никого подобного ему.

На мой взгляд, он лучший центровой, даже лучший игрок в Европе на данный момент, и для «Реала» он жизненно важен. Надеюсь, он продлит контракт на 10 или 15 лет, насколько захочет, и останется в Мадриде на всю жизнь, чтобы ознаменовать собой эпоху», — сказал Юль.

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1 комментарий

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Аналогичного подхода, дескать, заслуживает и сам Серхио )
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