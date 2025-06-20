Джеймс Джонсон заработал удаление за 2 минуты на площадке

Форвард «Пэйсерс» умудрился удалиться в «мусорное время».

Джонсон появился на паркете в 6-м матче финала против «Оклахомы» за 3 минуты до конца при счете 104:82 в пользу «Индианы».

Спустя 2 минуты баскетболист был удален с площадки за толчок форварда «Тандер» Диллона Джонса. Полезными действиями 38-летний ветеран отметиться не успел.

Трибуны проводили Джонсона стоячими овациями.