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Джеймс Джонсон заработал удаление за 2 минуты на площадке

Форвард «Пэйсерс» умудрился удалиться в «мусорное время».

Джонсон появился на паркете в 6-м матче финала против «Оклахомы» за 3 минуты до конца при счете 104:82 в пользу «Индианы».

Спустя 2 минуты баскетболист был удален с площадки за толчок форварда «Тандер» Диллона Джонса. Полезными действиями 38-летний ветеран отметиться не успел.

Трибуны проводили Джонсона стоячими овациями.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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