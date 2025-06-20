Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня мы были отвратительны»
Лидер «Оклахомы» поделился мыслями после 6-го матча.
«Тандер» уступили со счетом 91:108, а сам баскетболист установил личный антирекорд плей-офф по потерям (8). За 31 минуту на паркете Гилджес-Александер набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 4 подбора и 2 передачи.
«Если честно, сегодня мы были отвратительны. Нам нужно усвоить уроки. Теперь все решится в седьмой игре. Кто окажется лучше в воскресенье – тот и победит.
Часть потерь – просто невнимательность и отсутствие концентрации. «Индиана» сегодня играла агрессивнее, а когда так происходит, потери почти неизбежны.
Мы получили то, что заслужили. Теперь нужно это принять и исправиться», – сказал Гилджес-Александер.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?1696 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости