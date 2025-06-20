Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня мы были отвратительны»

Лидер «Оклахомы» поделился мыслями после 6-го матча.

«Тандер» уступили со счетом 91:108, а сам баскетболист установил личный антирекорд плей-офф по потерям (8). За 31 минуту на паркете Гилджес-Александер набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 4 подбора и 2 передачи.

«Если честно, сегодня мы были отвратительны. Нам нужно усвоить уроки. Теперь все решится в седьмой игре. Кто окажется лучше в воскресенье – тот и победит.

Часть потерь – просто невнимательность и отсутствие концентрации. «Индиана » сегодня играла агрессивнее, а когда так происходит, потери почти неизбежны.

Мы получили то, что заслужили. Теперь нужно это принять и исправиться», – сказал Гилджес-Александер.