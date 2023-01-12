Анонсирован выход книги «Девушки как звезды». Она посвящена золотому поколению женской сборной России

Теги светская хроника Мария Степанова Илона Корстин Ольга Артешина Светлана Абросимова Ирина Осипова Татьяна Щеголева Оксана Рахматулина сборная России жен фото Баскетбол

Анонсирован выход книги о золотом поколении женской сборной России 2000-х годов – «Девушки как звезды».

Об этом в инстаграм сообщил ее автор, в прошлом спортивный журналист Александр Федотов. Напомним, что год назад он же написал книгу «Комета «Урал-Грейт», посвященную легендарной пермской команде, в 2001 году прервавшей многолетнюю гегемонию ЦСКА в чемпионате страны.

Героями новой книги стали игроки уникального поколения женской сборной России (ее главные звезды – Илона Корстин, Мария Степанова, Светлана Абросимова, Татьяна Щеголева, Ольга Артешина, Ирина Осипова и Оксана Рахматулина изображены на обложке), которые на протяжении целого десятилетия – с 2001 по 2011 годы – не сходили с пьедесталов чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

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