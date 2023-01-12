Анонсирован выход книги «Девушки как звезды». Она посвящена золотому поколению женской сборной России

Анонсирован выход книги о золотом поколении женской сборной России 2000-х годов – «Девушки как звезды».

Об этом в инстаграм сообщил ее автор, в прошлом спортивный журналист Александр Федотов. Напомним, что год назад он же написал книгу «Комета «Урал-Грейт», посвященную легендарной пермской команде, в 2001 году прервавшей многолетнюю гегемонию ЦСКА в чемпионате страны.

Героями новой книги стали игроки уникального поколения женской сборной России (ее главные звезды – , , , , Ольга Артешина, и Оксана Рахматулина изображены на обложке), которые на протяжении целого десятилетия – с 2001 по 2011 годы – не сходили с пьедесталов чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.

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