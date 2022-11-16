Бывший игрок НБА Донте Грин арестован за попытку ограбления заправки

Бывший игрок НБА Донте Грин был арестован за попытку ограбления автозаправочной станции.

Согласно судебным документам, 34-летний баскетболист вошел в здание заправки в округе Элкхарт, штат Индиана, и сказал кассиру «отдать ему все деньги». Когда сотрудник попытался позвонить в 911, Грин сказал ему не делать этого. Звонок в полицию поступил из соседнего ресторана Taco Bell.

У Грина не было при себе оружия, и он ничего не украл из магазина.

Игроку предъявлено обвинение в покушении на ограбление. В случае признания игрока виновным ему грозит тюремное заключение на срок от одного до шести лет.

Грин провел четыре сезона в НБА (2008-2012), играя за «Сакраменто». Его показатели в лиге составили 6,1 очка и 2,4 подбора в среднем за матч.

Форвард выступает в лиге за команду «Killer 3’s» и был признан самым прогрессирующим игроком сезона 2021 года.

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