ЧЕ-2023. Девушки (U20). Франция встретится с Латвией в финале, Сербия сыграет с Испанией за бронзу
В субботу, 5 августа, в Клайпеде пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
Франция встретится с Латвией в финале, Сербия сыграет с Испанией за бронзовые медали.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Плей-офф
Матч за 3-е место
Сербия – Испания
6 августа. 18.00
Финал
Латвия – Франция
6 августа. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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