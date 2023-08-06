ЧЕ-2023. Девушки (U20). Франция встретится с Латвией в финале, Сербия сыграет с Испанией за бронзу

В субботу, 5 августа, в Клайпеде пройдут решающие матчи чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

Франция встретится с Латвией в финале, Сербия сыграет с Испанией за бронзовые медали.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Плей-офф

Матч за 3-е место

Сербия – Испания

6 августа. 18.00

Финал

Латвия – Франция

6 августа. 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель