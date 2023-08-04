ЧЕ-2023. Девушки (U20). 1/4 финала. Франция – Италия, Сербия встретится с Турцией и другие матчи

Теги результаты молодежная сборная Испании жен молодежная сборная Сербии жен молодежная сборная Италии жен молодежная сборная Турции жен молодежная сборная Франции жен молодежная сборная Латвии жен молодежная сборная Португалии жен молодежный ЧЕ-2023 жен Баскетбол

В пятницу, 4 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

В матчах 1/4 финала Франция сыграет с Италией, Сербия встретится с Турцией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Плей-офф

1/4 финала

Франция – Италия

4 августа. 13:00

Израиль – Испания

4 августа. 15:30

Сербия – Турция

4 августа. 18:00

Португалия – Латвия

4 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий