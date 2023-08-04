ЧЕ-2023. Девушки (U20). 1/4 финала. Франция – Италия, Сербия встретится с Турцией и другие матчи
В пятницу, 4 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
В матчах 1/4 финала Франция сыграет с Италией, Сербия встретится с Турцией.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Плей-офф
1/4 финала
Франция – Италия
4 августа. 13:00
Израиль – Испания
4 августа. 15:30
Сербия – Турция
4 августа. 18:00
Португалия – Латвия
4 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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