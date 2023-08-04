ЧЕ-2023. Девушки (U20). 1/4 финала. Франция – Италия, Сербия встретится с Турцией и другие матчи

В пятницу, 4 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

В матчах 1/4 финала Франция сыграет с Италией, Сербия встретится с Турцией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Плей-офф

1/4 финала

Франция – Италия

4 августа. 13:00

Израиль – Испания

4 августа. 15:30

Сербия – Турция

4 августа. 18:00

Португалия – Латвия

4 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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