ЧЕ-2023. Девушки (U20). Италия – Бельгия, Сербия сыграет с Чехией и другие матчи

Во вторник, 1 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.

Италия встретится с Бельгией, Сербия сыграет с Чехией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Групповой этап

Группа A

ПОРТУГАЛИЯ – Израиль

1 августа. 15:30

Сербия – Чехия

1 августа. 20:30

Положение команд: Сербия – 2-0, Израиль – 1-1, Португалия – 1-1, Чехия – 0-2.

Группа B

Франция – Венгрия

1 августа. 13:00

Литва – Финляндия

1 августа. 18:00

Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 2-0, Финляндия – 0-2, Литва – 0-2.

Группа C

Швеция – Черногория

1 августа. 18:00

Испания – Польша

1 августа. 20:30

Положение команд: Испания – 2-0, Швеция – 1-1, Польша – 1-1, Черногория – 0-2.

Группа D

Италия – Бельгия

1 августа. 13:00

Латвия – Турция

1 августа. 15:30

Положение команд: Италия – 1-1, Латвия – 1-1, Бельгия – 1-1, Турция – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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