ЧЕ-2023. Девушки (U20). Италия – Бельгия, Сербия сыграет с Чехией и другие матчи
Во вторник, 1 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится чемпионат Европы среди девушек до 20 лет.
Италия встретится с Бельгией, Сербия сыграет с Чехией.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Групповой этап
Группа A
ПОРТУГАЛИЯ – Израиль
1 августа. 15:30
Сербия – Чехия
1 августа. 20:30
Положение команд: Сербия – 2-0, Израиль – 1-1, Португалия – 1-1, Чехия – 0-2.
Группа B
Франция – Венгрия
1 августа. 13:00
Литва – Финляндия
1 августа. 18:00
Положение команд: Франция – 2-0, Венгрия – 2-0, Финляндия – 0-2, Литва – 0-2.
Группа C
Швеция – Черногория
1 августа. 18:00
Испания – Польша
1 августа. 20:30
Положение команд: Испания – 2-0, Швеция – 1-1, Польша – 1-1, Черногория – 0-2.
Группа D
Италия – Бельгия
1 августа. 13:00
Латвия – Турция
1 августа. 15:30
Положение команд: Италия – 1-1, Латвия – 1-1, Бельгия – 1-1, Турция – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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