ЧЕ-2023. Девушки (U20). 1/2 финала. Испания против Франции, Сербия встретится с Латвией
В субботу, 5 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.
В матчах 1/2 финала Испания сыграет с Францией, Сербия встретится с Латвией.
Девушки (U20)
Клайпеда и Вильнюс, Литва
Плей-офф
1/2 финала
Испания – Франция
5 августа. 18:00
Сербия – Латвия
5 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»
Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель
Комментарии