ЧЕ-2023. Девушки (U20). 1/2 финала. Испания против Франции, Сербия встретится с Латвией

В субботу, 5 августа, в литовских Клайпеде и Вильнюсе продолжится плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 20 лет.

В матчах 1/2 финала Испания сыграет с Францией, Сербия встретится с Латвией.

Чемпионат Европы

Девушки (U20)

Клайпеда и Вильнюс, Литва

Плей-офф

1/2 финала

Испания – Франция

5 августа. 18:00

Сербия – Латвия

5 августа. 20:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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