Джерри Уэст: «Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован»
Консультант «Клипперс» Джерри Уэст заявил, что звездного форварда команды Кавая Ленарда недооценивают из-за того, что он пропустил много матчей.
«Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован.
Этот парень доминирует на обеих сторонах площадки. Посмотрите, как он играл, когда был здоров. В прошлом сезоне он снова стал самим собой. Но он пропустил много матчей из-за травм, поэтому, я думаю, люди о нем забыли», – сказал легендарный Уэст.
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