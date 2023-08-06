Джерри Уэст: «Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован»

Консультант « » заявил, что звездного форварда команды недооценивают из-за того, что он пропустил много матчей.

«Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован.

Этот парень доминирует на обеих сторонах площадки. Посмотрите, как он играл, когда был здоров. В прошлом сезоне он снова стал самим собой. Но он пропустил много матчей из-за травм, поэтому, я думаю, люди о нем забыли», – сказал легендарный Уэст.

Кавай не только вылетел из плей-офф и услышал, что пора заканчивать. Его сестру приговорили к пожизненному сроку за убийство