Джерри Уэст: «Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован»

Теги Клипперс НБА Джерри Уэст Кавай Ленард Баскетбол

Консультант «Клипперс» Джерри Уэст заявил, что звездного форварда команды Кавая Ленарда недооценивают из-за того, что он пропустил много матчей.

«Люди забыли, насколько хорош Кавай Ленард, из-за того, что он часто был травмирован.

Этот парень доминирует на обеих сторонах площадки. Посмотрите, как он играл, когда был здоров. В прошлом сезоне он снова стал самим собой. Но он пропустил много матчей из-за травм, поэтому, я думаю, люди о нем забыли», – сказал легендарный Уэст.

Кавай не только вылетел из плей-офф и услышал, что пора заканчивать. Его сестру приговорили к пожизненному сроку за убийство

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3 комментария

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Кавай - воплощение легенды об Ахиллесе, мог бы угнетать лигу долгие годы, но природа в качестве античита заминировала его "пятой". :(
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А сколько было споров куда он пойдет ..а в итоге баласт для команды.
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Так можно и о Девисе сказать. Как минимум в здоровом виде он с ЛАЛ взял бы не одну гайку. Но это уже совсем другая история
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