Монтрез Харрелл получил разрыв передней крестообразной связки и мениска

У центрового «Филадельфии» выявлен разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

29-летний игрок в среду прошел МРТ-обследование, чтобы выяснить причину отека колена после межсезонных тренировок.

В прошлом сезоне Харрел провел за «Сиксерс» 57 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора за 12 минут игрового времени.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!