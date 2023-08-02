Монтрез Харрелл получил разрыв передней крестообразной связки и мениска

Теги травмы Филадельфия НБА Монтрез Харрелл Баскетбол

У центрового «Филадельфии» Монтреза Харрелла выявлен разрыв передней крестообразной связки и мениска правого колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

29-летний игрок в среду прошел МРТ-обследование, чтобы выяснить причину отека колена после межсезонных тренировок.

В прошлом сезоне Харрел провел за «Сиксерс» 57 матчей, набирая в среднем 5,6 очка и 2,8 подбора за 12 минут игрового времени.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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3 комментария

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Я думаю на этом карьера в нба закончилась
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Ответ Алексей Водонос
Минус сезон.
Я бы сказал карьера в НБА. 29 лет, итак был на спаде.
+6
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Минус сезон.
+1
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