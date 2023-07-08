«Анадолу Эфес» объявил о переходе Дариуса Томпсона

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Баскония чемпионат Турции Дариус Томпсон Баскетбол

Разыгрывающий Дариус Томпсон (28 лет, 193 см) официально подписал 3-летний контракт с «Анадолу Эфесом».

Томпсон перешел в «Эфес» из «Басконии».

Томпсон набирал в среднем по 12,6 очка, 3,2 подбора и 6,7 передачи за игру в 34 матчах Евролиги-22/23.

В минувшем сезоне АСВ Томпсон набирал 10,2 очка и 6,1 передачи в среднем за матч.

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