«Анадолу Эфес» объявил о переходе Дариуса Томпсона

Разыгрывающий Дариус Томпсон (28 лет, 193 см) официально подписал 3-летний контракт с « ».

Томпсон перешел в «Эфес» из «Басконии».

Томпсон набирал в среднем по 12,6 очка, 3,2 подбора и 6,7 передачи за игру в 34 матчах Евролиги-22/23.

В минувшем сезоне АСВ Томпсон набирал 10,2 очка и 6,1 передачи в среднем за матч.

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