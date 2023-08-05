Алексей Швед проведет следующий сезон в Китае (Лука Д’Алессандро)

Теги возможные переходы ЦСКА Алексей Швед чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Российский защитник Алексей Швед в следующем сезоне будет играть в Китае, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Вчера московский ЦСКА объявил об уходе Шведа из команды. 34-летний игрок сказал в интервью, что склоняется к переходу в китайскую лигу.

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. По итогам каждого из двух последних сезонов баскетболист становился лучшим в команде по результативности (13,6 очка в сезоне-21/22, 16,6 – в сезоне-22/23), установил несколько рекордов клуба и Лиги ВТБ. 

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2 комментария

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Жаль, арабы за баскетбол не взялись пока.
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