Боунс Хайлэнд: «Йокич – парень, на которого хочется равняться»

Теги Денвер Клипперс НБА Никола Йокич Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд высоко отозвался о своем бывшем партнере по команде 2-кратном MVP Николе Йокиче.

«Играя с ним, можно ни о чем не беспокоиться, ты знаешь, что получишь мяч.

Ему все равно на свои показатели: линейка 10+10+10 или 40+10+10 – без разницы, просто хочет победить. Не желает слышать никакие похвалы, в раздевалке он отличный парень, с которым можно просто поговорить.

Когда я выходил из себя в некоторых играх, он подходил и говорил: «Будь скромнее». Потому что я такой по натуре: всегда на взводе, хочу завести толпу, говорю гадости. Джокер напоминает тебе об обратном. Это то, что всегда хочется слышать от парня, который уже в середине своей карьеры стал претендентом на попадание в Зал славы.

Парень, на которого хочется равняться, идти по его стопам, просто по тому, как он себя преподносит, как себя ведет и насколько предан своему делу», – сказал Хайлэнд в разговоре с Кевином Гарнеттом.

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2 комментария

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wallenberg
Так может надо было слушать ушами, а не пятой точкой Йокича, глядишь и не готовил бы сейчас снасти для Какая с Джорджем.
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AEZAKMI228
> Играя с ним, ты знаешь, что получишь мяч.
100%. Это не как с лукой который расставил всех по краям и стоят смотрят на него фотают
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