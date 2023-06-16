Иммануэл Куикли: «Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси😂»
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Иммануэль Куикли приехал на отдых в Грецию.
Местные жители успели спутать баскетболиста с другими игроками НБА.
«Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси 😂», – написал Куикли в соцсети.
Чемпион НБА-2023 Боунс Хайлэнд («Клипперс») и разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси внешне походят на Куикли из-за дредов.
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