Иммануэл Куикли: «Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси😂»

Теги НБА Тайриз Макси Иммануэл Куикли Боунс Хайлэнд Баскетбол

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Иммануэль Куикли приехал на отдых в Грецию.

Местные жители успели спутать баскетболиста с другими игроками НБА.

«Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси 😂», – написал Куикли в соцсети.

Чемпион НБА-2023 Боунс Хайлэнд («Клипперс») и разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси внешне походят на Куикли из-за дредов.

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1 комментарий

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Abdulla
Три брата-акробата. И ведь реально похожи (ещё бы бородку сбрить у Макси).
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