Иммануэл Куикли: «Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси😂»

Атакующий защитник «Нью-Йорка» Иммануэль Куикли приехал на отдых в Грецию.

Местные жители успели спутать баскетболиста с другими игроками НБА.

«Первый день в Афинах, меня уже называют Боунсом и Макси 😂», – написал Куикли в соцсети.

Чемпион НБА-2023 Боунс Хайлэнд («Клипперс») и разыгрывающий «Филадельфии» внешне походят на Куикли из-за дредов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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