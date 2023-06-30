Ивица Зубац доступен для обмена (Джейк Фишер)

Теги возможные переходы Клипперс НБА Мэйсон Пламли Ивица Зубац Терэнс Мэнн Боунс Хайлэнд Баскетбол

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац доступен для обмена, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Фишер информирует, что «парусники» приняли решение сохранить в составе Мэйсона Пламли.

«Ожидается, что «Клипперс» будут сопротивляться включению Терэнса Мэнна или Боунса Хайлэнда в возможную сделку по Зубацу», – пишет инсайдер.

25-летний босниец в прошедшем сезоне набирал в среднем 10,8 очка и 9,9 подбора за игру, реализуя 63,4% бросков с игры.

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1 комментарий

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Tolball
Как они собрались с одним большим не молодым Пламли на что то претендовать? или хотят его задействовать в большом обмене Хардена с несколькими командами?
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