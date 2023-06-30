Ивица Зубац доступен для обмена (Джейк Фишер)

Центровой «Клипперс» доступен для обмена, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Фишер информирует, что «парусники» приняли решение сохранить в составе .

«Ожидается, что « » будут сопротивляться включению или в возможную сделку по Зубацу», – пишет инсайдер.

25-летний босниец в прошедшем сезоне набирал в среднем 10,8 очка и 9,9 подбора за игру, реализуя 63,4% бросков с игры.

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