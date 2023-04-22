Шэннон Шарп: «Стефен Карри не очень хорошо играл в финальной серии против «Бостона», не считая 4-го матча»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что разыгрывающий «Голден Стэйт» не очень хорошо выступил в прошлогодней финальной серии плей-офф против « » (4-2), не считая 4-го матча.

«Матчи, в которых Карри отлично бросает по кольцу, вызывают у нас большой восторг, потому что он забрасывает с 11 метров. Но мы упускаем из виду матчи, в которых он плохо играл в четвертой четверти.

Давайте вспомним финальную серию против «Бостона». В каком матче он набрал 43 очка, в четвертом? Мы забыли, что Карри не очень хорошо играл, не считая четвертого матча», – сказал Шарп.

Карри был признан MVP финальной серии, набирая в среднем 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% из-за дуги.

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