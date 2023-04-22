Шэннон Шарп: «Стефен Карри не очень хорошо играл в финальной серии против «Бостона», не считая 4-го матча»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не очень хорошо выступил в прошлогодней финальной серии плей-офф против «Бостона» (4-2), не считая 4-го матча.

«Матчи, в которых Карри отлично бросает по кольцу, вызывают у нас большой восторг, потому что он забрасывает с 11 метров. Но мы упускаем из виду матчи, в которых он плохо играл в четвертой четверти.

Давайте вспомним финальную серию против «Бостона». В каком матче он набрал 43 очка, в четвертом? Мы забыли, что Карри не очень хорошо играл, не считая четвертого матча», – сказал Шарп.

Карри был признан MVP финальной серии, набирая в среднем 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% из-за дуги.

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7 комментариев

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speedxf
Ну да, не очень хорошо, всего лишь по 30+ очков в каждом матче, кроме 5, с отличной эффективностью, против лучшей защиты НБА... Надо было наверное по 40-50 очков в каждом матче набирать и то Шарп бы нам сказал, что плохо отыграл. Что они там курят со Скипом на пару?
+23
-1
+22
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Вадим Ермаков
Известный лебронофил)))
+13
0
+13
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Cash_flow
Шарп казался адекватнее)) Карри безоговорочный MVP финала и играл всю серию на топ уровне. Даже в пятой игре, когда промазал 9 из 9 трёх, Шеф раздал 8 даймсов при одной потере (да ещё и двумя стиллами приправил всё это) 👨🏼‍🍳🔥
+8
-1
+7
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смехКавая
Ответ speedxf
Ну да, не очень хорошо, всего лишь по 30+ очков в каждом матче, кроме 5, с отличной эффективностью, против лучшей защиты НБА... Надо было наверное по 40-50 очков в каждом матче набирать и то Шарп бы нам сказал, что плохо отыграл. Что они там курят со Скипом на пару?
"Ну да, не очень хорошо, всего лишь по 30+ очков в каждом матче"
к тому же против действующего дипоя на его позиции
+6
0
+6
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МЗ
Методичка Перка- пукнуть вслух какую-то несусветную чушь, чтобы все ее обсуждали, а ты хайповал.
+4
0
+4
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Drinkinss
Жесть, 31 ппг, 44% с трехи, но играл не очень хорошо) накроман штоле?
+3
0
+3
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CoolTime
Забавно что никто не вспоминает 6ю игру, где Стэф сделал 34 + 7 + 7 на 57% с игры, причем 22 очка он набрал за вторую половину, 13 за 4ю четверть.
+3
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