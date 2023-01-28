Павел Подкользин – о «Далласе»: «Видел своими глазами, как у нас просто украли финал»

Бывший игрок « » Павел Подкользин рассказал о судействе в финале НБА-2006, в котором «Маверикс» уступили «Хит» (2-4).

– Вы когда-нибудь думаете, что были в 2 победах от того, чтобы стать первым русским, который стал чемпионом НБА?

– Да, но, к сожалению, тогда у владельца «Далласа» были большие контры с Дэвидом Стерном. Никто этого не скрывал.

Можно сказать, что одну игру в Майами у нас просто украли, когда давали фолы на . И в Далласе последнюю шестую игру тоже забрали. За 6-7 минут до конца, когда мы вели «+5», на арене объявили, что на матче присутствует комиссионер НБА Дэвид Стерн. И тут все начали гудеть. Стоял такой гул, что приходилось затыкать уши. Кьюбана же в Далласе все обожают. И тут же «+5» стали «-10». Ты сидишь и смотришь, как пара-тройка сомнительных свистков повлияла на эту перемену, это было видно.

– Подождите, в этом была уверена вся команда?

– Не знаю насчет всей команды, но я это видел своими глазами. Это только кажется, что такого не может быть. Это не просто какие-то пробежки на ровном месте, а спорные моменты, которые решались бы в твою пользу, но здесь шли в сторону соперников. Это было видно невооруженным глазом: два-три свистка – а в НБА они могут решить очень многое – были очень спорными. В этих ситуациях мяч должен был остаться у нас, у домашней команды, но ушли к « ».

– В Америке у была после этого долго репутация «чокера»…

– Но в 2011-м они все-таки выиграли. Кьюбан в итоге помирился с Дэвидом Стерном. В НБА комиссионеры любят, когда владельцы команд поддерживают лигу. То он его жестко штрафовал, а потом они все это затерли, и все нормально.

Новицки, безусловно, с годами стал сильнее. В том числе ментально. Когда ты на лидирующих позициях и проигрываешь в финальной серии, в любом случае тебя гложет червь. Ты 20 лет провел в клубе, и так и не выиграть чемпионство?!

Они же с Кьюбаном как отец с сыном. Мне кажется, в какой-то момент он пришел к Кьюбану и попросил помириться с лигой, а не вести себя так вызывающе, чтобы взять хоть один титул. Деталей, конечно, не знаю, это личное мое видение.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино