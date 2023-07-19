Данило Галлинари и Дариуса Томпсона нет в расширенном составе сборной Италии

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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко назвал 16 игроков, которые начнут подготовку к предстоящему чемпионату мира.

В составе отсутствуют разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Дариус Томпсон, который не успел получить итальянский паспорт, и форвард «Вашингтона» Данило Галлинари, продолжающий восстанавливаться после травмы.

Первый сбор команды пройдет с 24 июля по 2 августа.

Расширенный состав сборной Италии:

Марко Списсу («Венеция»), Нико Мэннион («Баскония»), Стефано Тонут («Милан»), Николо Мелли («Милан»), Симоне Фонтеккьо («Юта»), Джампаоло Риччи («Милан»), Маттео Спаньоло («Реал»), Гульельмо Карузо («Милан»), Акилле Полонара («Виртус»), Мухамет Диуф («Бреоган»), Риккардо Висконти («Пезаро»), Лука Северини («Дертона»), Габриэле Прочида («Альба»), Томас Вольдетенсаэ («Варезе»), Алессандро Пайола («Виртус»), Луиджи Датоме («Милан»).

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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