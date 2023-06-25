Летняя лига UBA. Сборная России U20 проиграла БК «Московский»

В воскресенье, 25 июня, сборная России «до 20 лет» проиграла БК «Московский» (61:76) во втором матче Летней лиги United Basketball Association.

Третий матч в рамках UBA сборная России U20 проведет в следующее воскресенье, 2 июля, против команды «Руна-Powercell».

Летняя лига UBA

Россия U20 – БК «Московский» – 61:76 (17:13, 24:30, 9:16, 11:17)

Россия U20: Рыжов (12 + 8 подборов), Ширинкин (11 + 6 перехватов), Зайцев (8), Зацепин (6 + 5 передач), Тюлюбаев (6), Рудовский (5), Буринский (4), Лавренов (4), Глазков (4), Садиков (1), Щетинин (0), Дулкай (0).

БК «Московский»: Алиев (15), Козлов (12 + 8 подборов), Иванов (11).

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