Деннис Смит продолжит карьеру в «Бруклине»

Свободный агент (25 лет, 188 см) договорился о контракте на один год с « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Смит был приоритетной целью «Нетс» на рынке свободных агентов и стал их первым приобретением этим летом.

25-летний разыгрывающий провел минувший сезон за « », набирая 8,8 очка, 4,8 передачи и 3,1 подбора в среднем за матч.

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