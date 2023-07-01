Деннис Смит продолжит карьеру в «Бруклине»

Теги переходы Шарлотт Бруклин НБА Деннис Смит Баскетбол

Свободный агент Деннис Смит (25 лет, 188 см) договорился о контракте на один год с «Бруклином», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Смит был приоритетной целью «Нетс» на рынке свободных агентов и стал их первым приобретением этим летом.

25-летний разыгрывающий провел минувший сезон за «Шарлотт», набирая 8,8 очка, 4,8 передачи и 3,1 подбора в среднем за матч.

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4 комментария

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Air Hornet
Очень странное решение отпустить Смита...
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Батя ивана
Смит вроде ожил последнее время, для ротации неплохо
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Stephan Carrypenko
Молодцы
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Abdulla
Перезагрузился относительно неплохо он.
Но вот отсутствие трёшки явно является причиной, по которой он туда-сюда мыкатеся.
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