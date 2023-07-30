Майк Скотт подписал контракт с «Виллербаном»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Майк Скотт Баскетбол

Американский форвард Майк Скотт (34 года, 201 см) подписал контракт с «Виллербаном», сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Бывший игрок НБА после сезона-22/23 в составе французского «Нанси» перебрался в пуэрториканскую лигу.

Скотт стал игроком «Нанси» в октябре, он был призван заменить травмированного Донте Грэнтема. Это первый зарубежный опыт для американца, который выступал в НБА за «Хоукс», «Уизардс», «Клипперс» и «Сиксерс». На счету Скотта 555 матчей в НБА.

В составе «Нанси» Майк набирал 14,2 очка и 6,6 подбора в среднем за встречу.

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