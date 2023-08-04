Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис перешел в «Литкабелис»

Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис (23 года, 203 см) перешел в «Литкабелис».

В контракте Сирвидиса есть опция, которая позволит ему перейти в клуб до 5 октября.

Также прописана опция выхода из соглашения на случай вызова в НБА по ходу сезона-23/24.

На счету литовца 23 матча в НБА за «Детройт» со средними показателями 1,9 очка и 1,5 подбора.

В минувшем сезоне Сирвидис играл в G-лиге, набирая 10,4 очка и 4,0 подбора за встречу.

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