Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис перешел в «Литкабелис»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Литвы Литкабелис Дейвидас Сирвидис Баскетбол

Экс-игрок НБА Дейвидас Сирвидис (23 года, 203 см) перешел в «Литкабелис».

В контракте Сирвидиса есть опция, которая позволит ему перейти в клуб Евролиги до 5 октября.

Также прописана опция выхода из соглашения на случай вызова в НБА по ходу сезона-23/24.

На счету литовца 23 матча в НБА за «Детройт» со средними показателями 1,9 очка и 1,5 подбора.

В минувшем сезоне Сирвидис играл в G-лиге, набирая 10,4 очка и 4,0 подбора за встречу.

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