В контракте Сиди Сиссоко со «Сперс» гарантированы первые два сезона

Теги Сан-Антонио НБА Сиди Сиссоко Баскетбол

«Сан-Антонио» этим летом подписал разыгрывающего Сиди Сиссоко (19 лет, 195 см).

По информации журналиста Кита Смита, соглашение рассчитано на 3 сезона, первые 2 из них являются полностью гарантированными.

«Сан-Антонио» выбрал Сиди под 44-м номером на драфте-2023.

Бывший игрок команды G-League «Игнайт» присоединился в «Сперс» к соотечественнику Виктору Вембаньяме, 1-му номеру драфта.

Сиссоко в минувшем сезоне Лиги развития НБА набирал 11,6 очка, 2,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. 

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