Сандро Мамукелашвили: «Мной интересовались несколько команд Евролиги»

Тяжелый форвард « » признался, что решил остаться в НБА, несмотря на интерес со стороны клубов .

«Конечно, мной интересовались несколько команд Евролиги, но я захотел остаться в НБА. Хочу доказать всем, что являюсь игроком уровня НБА. Европейские двери всегда открыты. Я люблю смотреть Евролигу и знаю, насколько хорош турнир.

Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Евролигу, но надеюсь на это. Сейчас все мои мысли только об НБА, хочу доказать, что мое место в этой лиге», – сказал грузинский форвард.

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