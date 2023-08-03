Сандро Мамукелашвили: «Мной интересовались несколько команд Евролиги»

Теги Сан-Антонио Turkish Airlines EuroLeague НБА Сандро Мамукелашвили Баскетбол

Тяжелый форвард «Сан-Антонио» Сандро Мамукелашвили признался, что решил остаться в НБА, несмотря на интерес со стороны клубов Евролиги.

«Конечно, мной интересовались несколько команд Евролиги, но я захотел остаться в НБА. Хочу доказать всем, что являюсь игроком уровня НБА. Европейские двери всегда открыты. Я люблю смотреть Евролигу и знаю, насколько хорош турнир.

Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Евролигу, но надеюсь на это. Сейчас все мои мысли только об НБА, хочу доказать, что мое место в этой лиге», – сказал грузинский форвард.

Этим летом Мамукелашвили и «Сперс» подписал новое однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов.

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1 комментарий

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Молодец. Иметь возможность играть под руководством Поповича в молодой команде плюс Вемби здесь. Всё правильно сделал 👍
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