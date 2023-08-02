«Меня сбили с ног, я потерял сознание». Никита Шабалкин рассказал, как его избили рабочие на строительном объекте

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин рассказал, как был избит группой рабочих на одном из строительных объектов в Подмосковье.

«Только сейчас начал приходить в себя и могу прокомментировать инцидент. В настоящий момент о произошедшем много пишут, мои знакомые, партнеры, близкие и люди, неравнодушные к спорту, переживают за меня – спасибо вам всем!

Не могу держать вас в неведении и считаю своим долгом рассказать о произошедшем: 1 августа я приехал на один из своих строительных объектов с целью уточнения и закрытия выполненных подрядчиком объемов работ, у меня было подтверждение, что заявленные к приемке работы не соответствуют действительности, а в качестве подтверждения имелась запись камер наблюдения. Я сообщил своему подрядчику Спартаку Бабаяну, что его обман зафиксирован на видео, но Спартак вместо того, чтобы выслушать, набросился на меня, я не ожидал нападения.

Избиение остановили проходящие мимо люди, после я зашел в кафе смыть кровь, где на меня опять набросился Бабаян с группой рабочих, мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног, я потерял сознание от наносимых ударов, кто вызвал скорую, и все последующие события я не помню.

Мне непросто комментировать ситуацию публично, я хочу, чтобы полиция разобралась в произошедшем и виновные были наказаны. Мне тяжело осознавать, что такое все еще может произойти и никто от этого не застрахован, я за мирное решение любых вопросов, наша жизнь и задачи, которые мы перед собой ставим, намного важнее, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор.

После того как я оставил спорт, закончил строительный университет и занялся строительством, в качестве девелопера реализовал жилой комплекс, фитнес-центр, сейчас в работе несколько проектов, где помимо жилья будут построены социально значимые объекты, и, конечно, для меня на первом месте развитие Московской области. И уж точно я не хочу возвращения в 1990-е с решением конфликтов путем драки с возможными печальными последствиями, все должно решаться в правовом поле. Мне есть что делать и о чем думать, этим я и займусь, а наказание виновных – дело правоохранительных органов», – рассказал Шабалкин.

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17 комментариев

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Надо нормальные строительные фирмы нанимать, а не всяких бабаянов, концов потом не найдешь.
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Нанял иностранных специалистов, поэтому мы сейчас читаем про него.
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Ответ Призрак Джона Готти
Нанял иностранных специалистов, поэтому мы сейчас читаем про него.
А местных давно выдавили или думаешь только заказчиков бьют?
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Бабаян - отличный выбор подрядчика. Что могло пойти не так?
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Я только начал плетью холопов стегать, а меня сбили с ног, я потерял сознание - добавил Шабалкин...
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Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною.
По-человечески его конечно жалко, но как тут уже писали нечего связываться с бабаянами и прочими гастарбайтерами, договорись с русскими. Будет несколько дороже, но больше гарантий и безопаснее.
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Хотел кинуть Бабаяна, но не смог)
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Учитывая что недавно избитому таксисту отказали в составе преступления, очевидно тут максимум хулиганка.
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Как в Игле Цой: "Спартаак!"
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Девелоперы России одни из самых чистых и светлых людей! Как и их подрядчики.
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Работать нужно в правовом поле, а не законами подворотни
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Ой.
Как жалко парня.
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ох,поработаля на стройках, что-то мне подсказывает, что товарищ Шабалкин врет)
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Это как себя надо было вести, чтобы подрядчик тебя отмудохал????
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«Только сейчас отошел немного. Все лежал. Шаг сделаю... - не держат ноги. Как... Как вата ноги. До сих пор трясутся... руки.»©️
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Ждем книгу Рабинера "Как избивал Спартак"
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Ответ ЦСКА1960
Надо нормальные строительные фирмы нанимать, а не всяких бабаянов, концов потом не найдешь.
Тем более не Спартаков
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