Никита Шабалкин заявил, что его избили подрядчик и команда строителей

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин сообщил Telegram-каналу Mash, что его избили подрядчик Спартак Бабаян и его команда рабочих.

Строители могут быть осуждены за причинение вреда здоровью группой лиц и получить до пяти лет колонии.

По словам баскетболиста, конфликт произошел из-за работ, которые были выполнены не в полном объеме. Подрядчик потребовал оплату, и когда Шабалкин отказался платить, Бабаян накинулся на него с кулаками.

Когда баскетболист пошел в ближайшее кафе смыть кровь, подрядчик с рабочими снова набросились на него и избили. По словам Шабалкина, он потерял сознание и не помнит, кто вызывал скорую и как его доставили в больницу.

Также Шабалкин утверждает, что есть видео, подтверждающее его версию произошедшего.

Бывший игрок сборной России был госпитализирован с порезами и закрытой черепно-мозговой травмой. Рабочие сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

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