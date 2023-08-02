Никита Шабалкин заявил, что его избили подрядчик и команда строителей

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин сообщил Telegram-каналу Mash, что его избили подрядчик Спартак Бабаян и его команда рабочих.

Строители могут быть осуждены за причинение вреда здоровью группой лиц и получить до пяти лет колонии.

По словам баскетболиста, конфликт произошел из-за работ, которые были выполнены не в полном объеме. Подрядчик потребовал оплату, и когда Шабалкин отказался платить, Бабаян накинулся на него с кулаками.

Когда баскетболист пошел в ближайшее кафе смыть кровь, подрядчик с рабочими снова набросились на него и избили. По словам Шабалкина, он потерял сознание и не помнит, кто вызывал скорую и как его доставили в больницу.

Также Шабалкин утверждает, что есть видео, подтверждающее его версию произошедшего.

Бывший игрок сборной России был госпитализирован с порезами и закрытой черепно-мозговой травмой. Рабочие сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

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8 комментариев

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Когда армянин-подрядчик говорит тебе - "Братан", можно сразу разворачиваться и уходить. Ни к чему хорошему это не приведёт. Когда армянин родился, еврей заплакал.
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а что он еще скажет? что набросился первым и получил в жбан? суд вынесет решение
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Шабалкин тоже не джентльмен совсем, но этих товарищей надо хорошо так сажать
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ага, тут ситуация сильно другая значит. но после побоев никто ни их сторону уже не станет, это ошибка была
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То есть, рабочие снимают побои и пишут заяву, а этот жалуется в телеге каналу Mash. Никого ничего не смущает?
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Ответ kupezz
Когда армянин-подрядчик говорит тебе - "Братан", можно сразу разворачиваться и уходить. Ни к чему хорошему это не приведёт. Когда армянин родился, еврей заплакал.
Когда армянин называет тебя друг,значит он хочет тебя на...ть.Когда называет брат,значит он тебя уже на...л.
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