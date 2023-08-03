Майка Уилта Чемберлена с финала 1972 года может быть продана более чем за 4 млн долларов
Брокер предметов коллекционирования Sotheby’s ожидает, что игровая майка Уилта Чемберлена с финала НБА 1972 года будет продана на предстоящем аукционе более чем за 4 миллиона долларов.
Sotheby’s называет майку, в которой легендарный центровой играл за «Лейкерс» в победном пятом матче финальной серии против «Никс» (114:100, 4-1), самым ценным предметом, когда-либо появлявшимся на аукционе.
Играя со сломанной рукой, Чемберлен набрал 24 очка и сделал 29 подборов, завоевав свою единственную награду MVP финальной серии.
Онлайн-торги пройдут с 28 августа по 27 сентября.
Фото: твиттер-аккаунт Sotheby’s.
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