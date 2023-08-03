Майка Уилта Чемберлена с финала 1972 года может быть продана более чем за 4 млн долларов

Теги Уилт Чемберлен Лейкерс Нью-Йорк НБА фото игровая форма экипировка Баскетбол

Брокер предметов коллекционирования Sotheby’s ожидает, что игровая майка Уилта Чемберлена с финала НБА 1972 года будет продана на предстоящем аукционе более чем за 4 миллиона долларов.

Sotheby’s называет майку, в которой легендарный центровой играл за «Лейкерс» в победном пятом матче финальной серии против «Никс» (114:100, 4-1), самым ценным предметом, когда-либо появлявшимся на аукционе.

Играя со сломанной рукой, Чемберлен набрал 24 очка и сделал 29 подборов, завоевав свою единственную награду MVP финальной серии.

Онлайн-торги пройдут с 28 августа по 27 сентября.

Фото: твиттер-аккаунт Sotheby’s.

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2 комментария

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куплю в зал ходить
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Не продается вдохновение, но можно маечку продать.
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