Игровая майка с дебютного сезона Уилта Чемберлеана продана на аукционе за 1,79 млн долларов

Теги светская хроника Уилт Чемберлен Голден Стэйт НБА фото экипировка Баскетбол

Игровая майка, в которой легендарный центровой Уилт Чемберлеан играл в дебютном для себя сезоне НБА, продана на аукционе за 1,79 миллиона долларов.

Чемберлен использовал эту майку во всех домашних играх «Филадельфии Уорриорз» в регулярном чемпионате, а также в пяти встречах плей-офф.

Майка Уилта стала самой дорогой использовавшейся в матчах винтажной (до 1980 года) вещью НБА из когда-либо проданных.

Чемберлен завершил сезон-59/60 в качестве MVP лиги и лучшего новичка. Он является одним из двух игроков (второй – Уэс Ансельд) в истории НБА, который брал награды самому ценному игроку и лучшему новичку в одном сезоне.

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sportscollectorsdaily.com

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