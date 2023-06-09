В июле выйдет 1-я серия документального сериала о Уилте Чемберлене

Теги Уилт Чемберлен НБА телевидение Баскетбол

Документальный сериал Showtime Sports, посвященный жизни и карьере суперзвезды НБА Уилта Чемберлена, стартует 14 июля.

Сериал будет состоять из трех частей.

В сериале будет использовать искусственный интеллект для воссоздания голоса покойного Чемберлена. Он будет рассказывать его историю с использованием архивных кадров.

История будет охватывать период жизни Чемберлена, начиная с момента обучения в средней школе Овербрук в Филадельфии. 

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