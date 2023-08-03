Стефен Карри зачитал рэп и снялся в клипе Тобе Нвигве

Четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри выступил в роли приглашенного артиста в треке американского рэпера Тобе Нвигве под названием «Lil Fish, Big Pond» («Маленькая рыба, большой пруд»).

Звездный разыгрывающий « » также снялся в клипе на трек. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Тобе Нвигве.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой