Стефен Карри зачитал рэп и снялся в клипе Тобе Нвигве

Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри выступил в роли приглашенного артиста в треке американского рэпера Тобе Нвигве под названием «Lil Fish, Big Pond» («Маленькая рыба, большой пруд»).

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» также снялся в клипе на трек. Видео опубликовано на официальном  YouTube-канале Тобе Нвигве.

Для Стефа Карри гольф – больше, чем хобби. Игра неразрывно связана с его инвестициями, имиджем и баскетбольной карьерой

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