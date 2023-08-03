Стефен Карри: «Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что мысли о скором завершении карьеры служат для него мотивацией.

«Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются. Это заставляет задуматься о важности следующих двух-трех лет, обратить внимание на уровень, на котором я хочу продолжать играть, и поднять его до предела.

Мне нравится, что эти временные рамки гораздо сильнее мотивируют меня сейчас и заставляют использовать каждую возможность, потому что в какой-то момент мяч перестанет стучать», – сказал Карри.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рановато еще🏀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мяч-стукач
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фокс&#8796;
Лучше бы они джеймсу закрадывались..
Зачем? Яркая личность, играет неплохо, лига только потеряет, если он сейчас уйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий