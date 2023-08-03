Стефен Карри: «Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются»

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» признался, что мысли о скором завершении карьеры служат для него мотивацией.

«Мысли о завершении карьеры действительно закрадываются. Это заставляет задуматься о важности следующих двух-трех лет, обратить внимание на уровень, на котором я хочу продолжать играть, и поднять его до предела.

Мне нравится, что эти временные рамки гораздо сильнее мотивируют меня сейчас и заставляют использовать каждую возможность, потому что в какой-то момент мяч перестанет стучать», – сказал Карри.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас