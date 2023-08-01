Менеджер Никиты Шабалкина: «На него напало несколько человек, о каком-то сопротивлении не могло быть и речи»

Теги происшествия Никита Шабалкин сборная России Баскетбол

Алексей Кузяшин, менеджер чемпиона Европы Никиты Шабалкина, рассказал, что случилось с его клиентом в подмосковной деревне Голиково, и в каком состоянии сейчас находится баскетболист.

«У Никиты проводились работы на земельном участке. Соответственно, когда работы были закончены, Никита приехал на встречу, чтобы оплатить оказанные услуги. Ему был предъявлен в том числе счет на услуги, которые не были оказаны. Никита предъявил доказательства того, что то, что указано в счете, не было выполнено.

Это вызвало у подрядчика очень негативную реакцию и перешло к физическим действиям с его стороны. Произошел конфликт, в результате которого у Никиты на руках были множественные порезы. На него напало несколько человек, избиение продолжилось, и там уже не могло быть речи о каком-то сопротивлении.

Состояние у него сейчас не самое хорошее, кружится голова. Говорят, что, похоже, что-то с носом. Пока ему предписан больничный режим. Как только он будет снят, он обратится в полицию, напишет заявление», — рассказал Кузяшин Telegram-каналу Mash.

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