Адвокат о встречном заявлении на Никиту Шабалкину: «Возможно, спортсмен сам в чем-то виноват»

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов заявил, что процесс по делу избиения чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина может затянуться, если нападавшие тоже написали заявление в полицию.

«Если на самого Шабалкина тоже написали заявление, процесс затянется. В таком случае не исключено, что виновное лицо защищалось. Возможно, спортсмен сам в чем-то виноват.

Следствие разберется во всех деталях и мотивах. Существует вероятность, что доводы, приведенные во встречном заявлении, признают смягчающими обстоятельствами. В любом случае сейчас главное — выздоровление бывшего баскетболиста, и чтобы причиненный ему вред компенсировали в полном размере», — передает слова Захидова RT.

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По информации Mash, баскетболист был избит рабочими, которых он нанял для благоустройства своего коттеджа в деревне Голиково. По словам рабочих, Шабалкин отказался платить и сам спровоцировал драку. Они сняли побои и написали на Шабалкина заявление в полицию.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина