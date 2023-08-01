Адвокат об избиении Никиты Шабалкина: «Скорее всего, речь пойдет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью»

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов высказался об избиении чемпиона Европы 2007 года Никиты Шабалкина.

«По факту нападения будут исследоваться физические повреждения, которые получил Шабалкин, для чего назначат медицинскую либо комплексную медицинскую экспертизу. Потом обязательно установят квалификацию. Речь идет либо о покушении на убийство, которое не было доведено до конца (ст. 105 УК РФ), либо о причинении тяжких телесных повреждений (ст. 111 УК РФ), либо о хулиганских действиях неизвестных лиц, либо о разборках по запутанным историям бывшего баскетболиста. Возможна и месть из хулиганских побуждений.

Когда установят лицо, совершившее преступление, ему выберут меру пресечения: подписку о невыезде, домашний арест или же заключение под стражу.

Скорее всего, речь пойдет о ст. 111 ч. 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы. Но все зависит от мотивов преступления: признают ли вину нападавшего, последует ли с его стороны деятельное раскаяние, компенсирует ли он нанесенный ущерб», — передает слова Захидова RT.

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин был избит в подмосковных Химках. Его экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По информации Mash, баскетболист был избит рабочими, которых он нанял для благоустройства своего коттеджа в деревне Голиково. По словам рабочих, Шабалкин отказался платить и сам спровоцировал драку.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина