Защитник Девонте Грэм дебютировал за « » в матче с « » (131:138) в пятницу.

Грэм установил рекорд результативности «Сперс» в первой игре за команду, набрав 31 очко (9 из 22 с игры).

За 37 минут со скамейки 27-летний баскетболист также набрал 3 подбора и 3 передачи.

Девонте стал игроком техасского клуба в результате обмена перед дедлайном с участием «Нового Орлеана». Вместе с ним «Сан-Антонио» получил четыре пика 2-го раунда, в обратном направлении проследовал Джош Ричардсон.

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