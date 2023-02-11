Девонте Грэм установил рекорд «Сперс», набрав в дебютном матче за команду 31 очко

Теги Детройт Сан-Антонио НБА видео Девонте Грэм Баскетбол

Защитник Девонте Грэм дебютировал за «Сан-Антонио» в матче с «Детройтом» (131:138) в пятницу.

Грэм установил рекорд результативности «Сперс» в первой игре за команду, набрав 31 очко (9 из 22 с игры).

За 37 минут со скамейки 27-летний баскетболист также набрал 3 подбора и 3 передачи.

Девонте стал игроком техасского клуба в результате обмена перед дедлайном с участием «Нового Орлеана». Вместе с ним «Сан-Антонио» получил четыре пика 2-го раунда, в обратном направлении проследовал Джош Ричардсон.

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2 комментария

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...Quo Vadis...
Ричардсон НОП усилит.
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Daniel Fox
Гляжу не сильно его очки помогли то ) поп с такой реализации должен быть в ярости
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