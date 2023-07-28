Девонте Грэм получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

Теги происшествия Сан-Антонио НБА Девонте Грэм Баскетбол

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Девонте Грэм в четверг был приговорен к условному сроку по делу о вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Баскетболист был задержан в июле 2022 года в городе Роли, штат Северная Каролина. На тот момент он был игроком «Нового Орлеана».

В прошлом месяце Грэм признал себя виновным по обвинению в вождении в нетрезвом виде и был приговорен к 21 дню тюремного заключения. Приговор был отложен, а затем заменен на 12 месяцев испытательного срока без надзора.

Согласно судебным документам, игрок также должен заплатить 393 доллара в виде штрафов и сборов.

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