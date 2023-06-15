Сборная Австралии готова ждать полного восстановления Бена Симмонса для включения его в заявку на ЧМ-2023

Теги Бруклин сборная Австралии Бен Симмонс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Австралии готова дать Бену Симмонсу больше времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2023.

CODE Sports сообщает, что решение по поводу участия Симмонса на ЧМ-2023 не будет принято по крайней мере в течение нескольких недель, пока разыгрывающий восстанавливается после операции на спине.

Изначально федерация установила дедлайн, в который Симмонс должен был уложиться и объявить о своем решении – начало июня – но теперь она изменила позицию.

Разыгрывающий тренируется в Майами с партнерами по команде Ройсом О’Нилом и Дэвидом Дьюком, но пока к игре «5 на 5» приступить не готов.

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Это сколько же они ждать будут)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий