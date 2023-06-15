Сборная Австралии готова ждать полного восстановления Бена Симмонса для включения его в заявку на ЧМ-2023

Сборная Австралии готова дать больше времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2023.

CODE Sports сообщает, что решение по поводу участия Симмонса на ЧМ-2023 не будет принято по крайней мере в течение нескольких недель, пока разыгрывающий восстанавливается после операции на спине.

Изначально федерация установила дедлайн, в который Симмонс должен был уложиться и объявить о своем решении – начало июня – но теперь она изменила позицию.

Разыгрывающий тренируется в Майами с партнерами по команде Ройсом О’Нилом и Дэвидом Дьюком, но пока к игре «5 на 5» приступить не готов.

Австралия выступит в одной группе с Финляндией, Германией и Японией. ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября.

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