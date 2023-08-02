Джарретт Джек: «Осар Томпсон – один из самых активных игроков, которых я когда-либо видел»

Ассистент главного тренера « » отметил невероятную активность новичка команды Осара Томпсона, выбранного под 5-м номером драфта-2023.

«Он один из самых активных игроков, которых я когда-либо видел.

Наблюдаю за тем, как он играет с некоторыми парнями из нашего основного состава и проявляет свои природные таланты, природные способности, и это потрясающе», – сказал Джек.

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