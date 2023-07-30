Стэнли Джонсон: «Мне жаль, что не оправдал ожидания «Пистонс», но я не баст»

Форвард Стэнли Джонсон извинился за то, что не оправдал ожидания « », который выбрал его под 8-м номером драфта-2015, но заявил, что не считает себя бастом.

«Думаю, что я мог бы быть лучше. Я действительно так считаю.

Баст ли я? Не уверен. Мне жаль, что вы обменяли меня на игрока, который никогда не играл. Баст означает, что ты не пытался. Баст означает, что ты ничего не делал. На мой взгляд, баст – это если ты сдался.

Оправдал ли я ожидания «Пистонс»? Конечно, нет. Мне это не нравится. Я тоже хотел это исправить. Но я сделал все возможное», – сказал Джонсон.

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