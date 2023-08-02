Тайрон Лю: «После перехода в «Лейкерс» пил 27 дней подряд»

Теги Тайрон Лю Лейкерс Эдди Джонс НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Тайрон Лю рассказал о том, как изменил его жизнь переход в калифорнийскую команду в 1998 году.

Лю присоединился к клубу из Лос-Анджелеса, когда ему исполнилось 21.

«Эдди Джонс взял меня и других новичков под свое крыло. Мы отрывались и пили 27 дней подряд. Тот период изменил меня, я стал другим человеком. До этого я никогда не пил и не курил, но в тот момент у меня открылись глаза, я увидел много нового для себя, просто с ума сойти.

Многие просто не смогут играть в Лос-Анджелесе, потому что здесь совсем другой образ жизни», – рассказал Лю.

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7 комментариев

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timson
Ответ Oleg Olegov
Пфф, получается мой сосед каждый месяц стабильно переходит в Лейкерс.
мой дед вообще легендой лэйкерс был получается. странно что его алкоголичку не вывели из обращения)
+15
-1
+14
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Oleg Olegov
Пфф, получается мой сосед каждый месяц стабильно переходит в Лейкерс.
+10
-2
+8
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Swaker
*открылись глаза. Даа, алкоголь - это целый мир.
+5
-2
+3
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Rodbert
Вот поэтому Кобе крут, на него все это не действовало и он там будучи всю карьеру прогрессировал.
+1
-1
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Jazzzz
Так вот почему они название не сменили.
Озёра алкоголя…
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Mr.BadGuy
Ответ Rodbert
Вот поэтому Кобе крут, на него все это не действовало и он там будучи всю карьеру прогрессировал.
Да, а Леброн слабоват оказался, синячит текилу
0
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