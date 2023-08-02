Тайрон Лю: «После перехода в «Лейкерс» пил 27 дней подряд»
Чемпион НБА в составе «Лейкерс» Тайрон Лю рассказал о том, как изменил его жизнь переход в калифорнийскую команду в 1998 году.
Лю присоединился к клубу из Лос-Анджелеса, когда ему исполнилось 21.
«Эдди Джонс взял меня и других новичков под свое крыло. Мы отрывались и пили 27 дней подряд. Тот период изменил меня, я стал другим человеком. До этого я никогда не пил и не курил, но в тот момент у меня открылись глаза, я увидел много нового для себя, просто с ума сойти.
Многие просто не смогут играть в Лос-Анджелесе, потому что здесь совсем другой образ жизни», – рассказал Лю.
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