Тайрон Лю: «Шак дал мне 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут»
Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, как легендарный центровой Шакил О’Нил дал ему 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут.
«Эдди Джонс взял меня под свое крыло, показал все тонкости и всему научил. В первую неделю, когда я приехал в город, он отвел меня в Century Club, и я встретил Шака. Шак сказал: «Чувак, рад тебя видеть. Приходи завтра ко мне домой и поешь вдоволь».
Итак, на следующий день мы пришли к Шаку домой, и он дал мне 20 000 долларов. Он сказал: «Я знаю, что у тебя нет денег. Я знаю, что сейчас локаут. Позаботься о себе».
Шак очень помог мне. Я сразу почувствовал, что мне рады», – рассказал Лю.
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