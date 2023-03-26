Тайрон Лю: «Шак дал мне 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс Эдди Джонс Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал, как легендарный центровой Шакил О’Нил дал ему 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут.

«Эдди Джонс взял меня под свое крыло, показал все тонкости и всему научил. В первую неделю, когда я приехал в город, он отвел меня в Century Club, и я встретил Шака. Шак сказал: «Чувак, рад тебя видеть. Приходи завтра ко мне домой и поешь вдоволь».

Итак, на следующий день мы пришли к Шаку домой, и он дал мне 20 000 долларов. Он сказал: «Я знаю, что у тебя нет денег. Я знаю, что сейчас локаут. Позаботься о себе».

Шак очень помог мне. Я сразу почувствовал, что мне рады», – рассказал Лю.

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3 комментария

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дамир дугаров
А как так то? Тайрон же и до Клиперс тренером НБА уже был, команду к чемпионству приводил, вообще без работы не сидел. Как он может без денег сидеть ? Ставки что ли делает ?
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Сергей Орлов
Ответ babooka23
Большой человек, большое сердце
Это правда)
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babooka23
Большой человек, большое сердце
+15
0
+15
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