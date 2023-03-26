Тайрон Лю: «Шак дал мне 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут»

Бывший разыгрывающий «Лейкерс», ныне главный тренер « » рассказал, как легендарный центровой ’Нил дал ему 20 000 долларов, чтобы помочь пережить локаут.

« взял меня под свое крыло, показал все тонкости и всему научил. В первую неделю, когда я приехал в город, он отвел меня в Century Club, и я встретил Шака. Шак сказал: «Чувак, рад тебя видеть. Приходи завтра ко мне домой и поешь вдоволь».

Итак, на следующий день мы пришли к Шаку домой, и он дал мне 20 000 долларов. Он сказал: «Я знаю, что у тебя нет денег. Я знаю, что сейчас локаут. Позаботься о себе».

Шак очень помог мне. Я сразу почувствовал, что мне рады», – рассказал Лю.

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